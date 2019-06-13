Захарова отреагировала на книгу Ассанжа "Викиликс: секретные файлы"

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала книгу "Викиликс: секретные файлы" авторства основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости.

"Отпуск проходит отлично. Читаю "Викиликс: секретные файлы" Джулиана Ассанжа. Главный вывод, сделанный преследуемым журналистом на основе анализа огромного количества документов госдепа: в новейшей истории только сильное государство гарантирует развитие и рост экономики. Названия моделей и методы не имеют значения. Важна только эффективность продвижения национальных интересов", - написала Захарова в Facebook.

WikiLeaks 7 марта 2017 года начал публикацию серии секретных документов ЦРУ Vault 7. Отмечалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).

Дело Ассанжа

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийства мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. На прошлой неделе власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в США.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома.

США должны в течение 65 дней обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа>>

В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.