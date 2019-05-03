США должны в течение 65 дней обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа

Суд в Лондоне ранее приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Суд в Лондоне предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа, рассказал РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks Карлос Поведа.

В четверг в Вестминстерском магистратском суде состоялось первое заседание о выдаче США Ассанжа. Его не привезли в суд и на вопросы судьи отвечал по видеосвязи из тюрьмы. Ассанж заявил, что отказывается сдаваться США, не признает вины, так как занимается журналистикой.

"Суд предоставил США 65 дней, чтобы обосновать свой запрос. Мы опасаемся, что этот срок будет использован для того чтобы сформулировать новые обвинения, которые сейчас состоят только в сговоре с целью компьютерного взлома", — сказал адвокат.

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Наибольшую обеспокоенность у адвоката вызывает возможность обвинения Ассанжа в военном шпионаже, который карается в США смертной казнью.

Кроме того, Карлос Поведа пожаловался на условия содержания Ассанжа в лондонской тюрьме, осложняющие работу юристов, которые видели подзащитного "два или три раза" с момента его ареста 11 апреля.

В среду суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям (11 с половиной месяцам) заключения за нарушение условий выхода под залог.

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Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж получил известность после разоблачительных публикаций, в которых, в частности, говорилось о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере Гуантанамо.

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В 2010 году, после того как им заинтересовались американские власти, основатель WikiLeaks приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Ассанж отрицал эти обвинения, утверждая, что все происходило по взаимному согласию, а женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции.

Шведский суд объявил Ассанжа в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но затем отпустили под залог. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

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Однако несколько недель назад Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища из-за "неуважительного и агрессивного поведения" и неоднократных нарушений международных договоров. Одиннадцатого апреля Ассанжа арестовала британская полиция.