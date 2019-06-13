Воли не видать: суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву и вынес новый

Пресненский суд Москвы ранее приговорил Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Павла Мамаева – к году и пяти месяцам.

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Мосгорсуд отменил ранее вынесенный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает РИА Новости.

Однако суд вынес новый приговор, который повторяет прежний в части сроков заключения, но слегка изменен в части квалификации их действий. Подчеркивается, что суд сохранил срок наказания футболистов.

"Суд постановил: приговор Пресненского суда отменить… Александру Кокорину назначить наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима", - огласила судья Ольга Неделина.

Суд удовлетворил представление прокурора, который просил указать в приговоре пункт "а" в части 1 статьи 213 - эпизод с главой департамента Минпромторга Денисом Паком, то есть "совершение преступления с использованием предмета в качестве оружия".

Дело Кокорина и Мамаева

Восьмого мая Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов дела к тем срокам, на которых настаивала в прениях гособвинитель Светлана Тарасова - полтора года колонии общего режима братьям Кокориным, по году и пять месяцев получили Мамаев и Протасовицкий. В следственном изоляторе сутки идут за полтора в колонии, с учетом этого они отбыли в заключении 366 дней.

Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам>>

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.