МИД России: сделаем все для освобождения Вышинского

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин выразил надежду на скорейшее освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Российские дипломаты задействуют все средства, чтобы освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине по подозрению в госизмене, заявил замглавы российского МИДа Григорий Карасин.

"Все механизмы, которые у нас есть, задействованы для освобождения Кирилла Вышинского. Идет работа и по судебной линии, активно проявляет себя общественное мнение, включены профессиональные контакты и, естественно, дипломатические каналы", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Карасин выразил надежду, что Вышинский выйдет на свободу в скором времени.

"Будем прилагать для этого максимальные усилия", - добавил он.

Ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о готовности обсуждать взаимное освобождение всех арестованных и осужденных на Украине россиян и украинцев в России.

Дело Вышинского

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. На заседании суда в Херсоне 1 июня, на котором рассматривалась апелляция на его арест, журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что имеет статус подозреваемого в уголовном деле.

Незаконное задержание>>

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.