Ассанж не признал обвинений и выступил против экстрадиции в США

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж на слушаниях по его делу в магистратском суде лондонского округа Вестминстер заявил о своем несогласии с выдвинутыми против него в США обвинениями в компьютерном взломе и возражает против экстрадиции в эту страну, сообщает РИА Новости.

Адвокат Ассанжа заявил, что будет подавать прошение о его освобождении под залог.

Прошедшие слушания - уже третьи по счету - были техническими, они продолжались всего несколько минут. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где содержится после задержания. Подсудимый ответил на вопросы судьи, вновь заявив о непризнании вины, а также пообещав, что появится в суде лично на следующих слушаниях 21 октября. Подсудимый уже заявлял о невиновности на первых слушаниях в апреле. По словам Ассанжа, он занимался журналистикой и издательской деятельностью.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж получил известность после разоблачительных публикаций, в которых, в частности, говорилось о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере Гуантанамо.

В 2010 году, после того как им заинтересовались американские власти, основатель WikiLeaks приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Ассанж отрицал эти обвинения, утверждая, что все происходило по взаимному согласию, а женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции.

Шведский суд объявил Ассанжа в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но затем отпустили под залог. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

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Однако несколько недель назад Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища из-за "неуважительного и агрессивного поведения" и неоднократных нарушений международных договоров. Одиннадцатого апреля Ассанжа арестовала британская полиция.