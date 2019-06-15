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Трамп предрек экономике США "невиданный крах"

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Президент США Дональд Трамп ранее обвинил компании Facebook, Amazon и Google в сговоре с Демократической партией, направленном против его переизбрания на второй срок.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую экономику ждет "невиданный крах", если он не одержит победу на выборах в ноябре 2020 года, передает РИА Новости.

"Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди. Тем не менее если кто-то, кроме меня, победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели! Сохраним Америку великой!" — написал он в твиттере.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2019 / Mangel Ngan
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Пока что инвесторы внимательно следят за торговыми отношениями США и Китая. Ожидается, что Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. Американский президент ранее заявил в интервью телеканалу CNBC, что если лидер Китая не придет на встречу "Двадцатки", США немедленно введут новые пошлины на китайские товары, что скорее всего скажется не только на американской, но и на глобальной экономике.

Трамп намерен переизбираться на второй четырехлетний срок. От Демократической партии о намерении баллотироваться сообщили уже более десяти человек, среди которых бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.

Трамп обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами>>

Однако, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Politico совместно с компанией Morning Consult, Трамп уступает и Байдену, и Сандерсу: бывшему вице-президенту готовы отдать свои голоса 44 процента опрошенных, тогда как нынешнего главу Белого дома поддерживают 33 процента, во втором случае в пользу Сандерса высказались 42 процента, а Трамп получил 32 процента.

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Теги:
Дональд Трамп


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