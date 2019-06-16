Православные христиане всего мира отмечают День Святой Троицы

День Святой Троицы отмечается на пятидесятый день после Пасхи.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.

Накануне праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в московском Храме Христа Спасителя, а в саму Пятидесятницу им будет проведена литургия в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры, передает РИА Новости.

Пятидесятницу именуют Днем рождения Церкви, а празднование было установлено самими апостолами. В книге "Деяний апостольских" повествуется, что в этот день Святой Дух сошел на учеников Христа и исполнил их разнообразных благодатных духовных дарований. Таких как, способность говорить на незнакомых ранее языках, чтобы проповедовать учение Христа.

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С древности на День Святой Троицы в храмах крестили новых членов церкви.