Киев готовит провокацию для срыва перемирия, заявили в ДНР

Участники контактной группы по урегулированию конфликта ранее договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня, которое должно быть подписано на встрече 19 июня.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik. В Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили о подготовке украинскими силовиками вооруженной провокации, целью которой является срыв нового соглашения о перемирии в Донбассе, сообщает РИА Новости.

По информации представителя Народной милиции, ВСУ намерены провести обстрел собственных позиции в районе подконтрольной Киеву Авдеевки и гражданской инфраструктуры в близлежащих населенных пунктах. Ответственность за обстрелы будет возложена на ДНР, подчернкул он.

"В рамках данной провокации будут активно привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых уже заранее оборудованы. После осуществления провокации будут подготовлены фейковые репортажи о потерях среди личного состава, мирных жителей, а также разрушениях объектов жилой инфраструктуры", — отметили в ведомстве.

В Народной милиции заверили, что строго соблюдают режим прекращения огня.

Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР проинформировали о том, что украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз. Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 91 единица", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.