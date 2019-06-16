Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки

Сообщается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 16 граждан Сирии.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщил, что более 1,1 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, передает РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 154 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 329 человек (женщин – 99, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 825 человек (женщин – 248, детей – 421)", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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* Запрещенная в России террористическая группировка.