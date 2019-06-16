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Песков: Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Владимр Путин ранее выразил надежду на то, что и Владимир Зеленский сможет действовать в направлении восстановления отношений с Россией, опираясь на доверие, которое народ оказал избранному президенту Украины.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал, что Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины, так как до сих пор нет понимания, как украинский лидер Владимир Зеленский будет работать над реализацией Минских соглашений, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель. Архивное фото
© REUTERS / Francois Lenoir
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"Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений. Это, во-первых, в целом недружественная позиция Украины по отношению к России, и, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Кроме того, Песков добавил, что у Кремля есть ожидания сдержанного оптимизма, однако понимания, что будет дальше происходить в Киеве, сейчас не существует.

"В целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - отметил пресс-секретарь президента России.

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ЦИК Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

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Теги:
Владимир Зеленский, Владимир Путин


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