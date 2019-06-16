Песков: Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал, что Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении Украины, так как до сих пор нет понимания, как украинский лидер Владимир Зеленский будет работать над реализацией Минских соглашений, передает РИА Новости.
"Вы знаете, что президент Путин сказал, что для него лучшим критерием будет понять подходы нового президента Украины к основным вопросам повестки дня российско-украинских отношений. Это, во-первых, в целом недружественная позиция Украины по отношению к России, и, во-вторых, конечно, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей. До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Кроме того, Песков добавил, что у Кремля есть ожидания сдержанного оптимизма, однако понимания, что будет дальше происходить в Киеве, сейчас не существует.
"В целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", - отметил пресс-секретарь президента России.
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ЦИК Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.