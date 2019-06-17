Войска США разместят в шести точках на территории Польши

США намерены увеличить численность своих военных в Польше, чтобы "усилить восточный фланг НАТО".

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Подразделения американских войск разместят в шести точках на территории Польши, преимущественно у восточной границы, сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что локализация будет определяться соглашением обеих сторон.

"Важно усилить восточный фланг НАТО, а следовательно, и восточный фланг нашей страны, чтобы отпугивать возможного агрессора, и мы на этом концентрируемся", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блашак в эфире Польского радио.

Он также уточнил, что в Польше будет размещено командование американских войск на восточном фланге НАТО.

В настоящее время на территории Польши расквартированы около четырех с половиной тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

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Стороны ранее договорились о размещении в Польше эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек. Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".