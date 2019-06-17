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Истребители Миг-35 поступили на вооружение российской армии

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Новейшие многоцелевые истребители нового поколения появились у Военно-космических сил России.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Два новейших истребителя МиГ-35 переданы на вооружение Военно-космических сил России.

Как сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, еще четыре истребителя поставят до конца года.

"За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны", - сказал он.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным и надводным целям из-за пределов зоны ПВО противника.

Наглядно и в деталях: видео испытаний новейших истребителей МиГ-35>>

Его летные испытания прошли 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье состоялась международная презентация самолета.



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