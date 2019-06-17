Пушков обсудил с представителем ОБСЕ по СМИ дело Вышинского

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в понедельник 17 июня обсудил с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром ситуацию с российскими журналистами на Украине, в том числе дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Я обратил внимание на то, что сейчас важный момент, поскольку на Украине сменилась власть. И было бы полезно обратить внимание новых украинских властей на вопросы, связанные с нарушением прав журналистов, которые накопились за пять лет на Украине при Порошенко", - сказал Пушков РИА Новости по итогам встречи.

По словам Пушкова, Арлем Дезир считает дело Вышинского одним из своих приоритетов.

Сенатор отметил, что в ходе беседы Дезир был осторожен в высказываниях, что, по мнению российского сенатора, связано с тем, что "он не хочет давать завышенных обязательств в этой сфере", ведь, несмотря на усилия российской стороны, Международной ассоциации журналистов и самого Дезира, пока ничего сделать не удалось.

Дело Вышинского

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. На заседании суда в Херсоне 1 июня, на котором рассматривалась апелляция на его арест, журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что имеет статус подозреваемого в уголовном деле.

Незаконное задержание>>

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.