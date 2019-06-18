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Президент РФ В. Путин провел встречу с главой МИД Китая Ван И

Глава МИД Китая призвал Тегеран не отказываться от ядерной сделки

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Власти Китая заявили, что будут тесно сотрудничать со всеми сторонами в работе по модернизации ядерного реактора в иранском городе Арака.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Глава МИД Китая Ван И выразил надежду, что Тегеран не откажется от ядерной сделки и заявил, что Пекин будет твердо выполнять свои обязательства по иранской ядерной сделке, сообщает РИА Новости.

"Решимость Китая по защите СВПД осталась непоколебимой. В качестве конкретной меры Китай будет тесно сотрудничать со всеми сторонами для того, чтобы содействовать достижению прогресса в работе по модернизации ядерного реактора в Араке", - сказал Ван И на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом во вторник 18 июня.

Организация атомной энергии Ирана объявила ранее о возможности превышения оговоренных сделкой лимитов обогащения урана и хранения тяжелой воды.

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Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.

В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

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Теги:
ядерная сделка, Китай, Иран, Тегеран (город), Пекин


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