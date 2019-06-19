Небензя: Запад транслирует искаженную информацию о ситуации в Идлибе

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ряд западных стран преподносит ситуацию в Сирию в искаженном виде, передает РИА Новости.

“Некоторые наши партнеры продолжают транслировать международному сообществу сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуации в Сирии, либо искажают обстановку на земле”, - сказал Небензя.

По информации британских СМИ, Россия наносит авиаудары по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры в сирийской провинции Идлиб.

Россия не принимает обвинения в неизбирательных атаках в Сирии, а организациям ООН рекомендует лучше проверять свои источники информации, заявил постпред.

“Ни для кого не секрет, что боевики используют гражданскую инфраструктуру, госпитали и школы в военных целях, а людей в качестве живого щита, мы решительно отвергаем любые обвинения в неизбирательных ударах, мы не проводим атак против гражданского населения”, - сказал Небензя.

Он также подчеркнул, что Москва требует, “чтобы все коллеги, включая секретариат ООН и специализированные агентства и организации в своих оценках (ситуации по Сирии) использовали только проверенную информацию”.

“У нас давно вызывают большие вопросы источники сведений, в том числе и те, которыми пользуются подразделения системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения, я прошу передать это отсутствующим здесь (заместителям генсекретаря ООН) Марку Лоукоку и Розмари ДиКарло, ведь они сами в районы, где якобы наносятся удары по госпиталям, не выезжают. На поверку оказывается, что большинство из этих сведений - это телефонные звонки от каких-то “надежных источников”, никем не проверенных, и которых нам отказываются называть”, - отметил Небензя.

Кроме того, Василий Небензя в ходе Совбеза ООН рассказал, что Россия продолжает быть приверженной достигнутым договоренностям с Турцией по деэскалации ситуации в идлибской зоне Сирии.

"Несмотря на провокации, агрессивные вылазки боевиков, России остается привержена имеющимся договоренностям с Турцией о стабилизации в Идлибе. Однако Россия и Турция не будут закрывать глаза на опасные провокационные действия террористов, которые угрожают турецкой территории и российской авиабазе в Хмеймим, сирийским военнослужащим и мирным гражданам", - сказал российский дипломат.

"И не надо пытаться развести в разные стороны участников астанинского формата, как мы здесь это подспудно слышим. Астанинский формат, который остается одним, если не единственным, действенным механизмом в деле стабилизации обстановки в САР", - заявил Небензя.

Сочинский меморандум по деэскалации огня в идлибской зоне в Сирии полностью реализуется, а боевые действия продиктованы необходимостью борьбы с террористами, подчеркнул постоянный представитель России при ООН.

"Мы слышали сегодня опять слова о необходимости восстановить прекращения огня, подтвердить приверженность сочинскому меморандуму 17 сентября 2018 года, я подчеркну, что меморандум полностью реализуется, все боевые действия продиктованы исключительно необходимостью отвечать на провокации террористов", - сказал Небензя.

Он отметил, что "российско-турецкий меморандум не запрещает, а поощряет борьбу с терроризмом".

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Запрещенная в России террористическая группировка.