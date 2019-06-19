Литовские депутаты предложили запретить доступ к сайту Sputnik

Депутаты обратились с предложением о запрете в Службу инспекции этики журналистов, в Службу по надзору за связью и Комиссию по телерадиовещанию.

СУХУМ, 18 июн — Sputnik. Депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу литовского парламента.

Материалы, публикуемые агентством, "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых "литовских партизан", отмечается в обращении депутатов.

"Усилия нашего государства по обеспечению информационной безопасности граждан будут бесплодными, если мы продолжим избегать принципиальных действий в сфере СМИ в пространстве интернета", — сказал депутат Ажубалис.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в свою очередь прокомментировала предложение литовских депутатов.

"Не знаю даже как нам в России на это реагировать. Ну не литовские же сайты запрещать," — Сказала Симоньян.

Инициативу парламентариев раскритиковали и в МИА "Россия сегодня".

"Со стороны Литвы это очередная заявка на приз главного русофоба Европы", — заявили в пресс-службе агентства, отметив, что речь идет о попытке введения прямой цензуры.

В конце мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Журналиста обыскали и допросили, а затем вручили ему документ, в котором говорилось, что он представляет "угрозу для национальной безопасности". При этом Касему сообщили, что он, будучи гражданином Латвии, внесен в список нежелательных лиц в Литве и ему запрещен въезд в страну на пять лет.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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