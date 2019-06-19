Наркокурьер, пойманный на Псоу, приговорен в Сочи к 11-ти годам заключения

Обвинительный приговор вынесен в отношении гражданина России, задержанного в июне прошлого года за перевоз наркотиков через государственную границу.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik. Адлерский районный суд приговорил гражданина России к 11-ти годам в колонии строгого режима за попытку провоза через российско-абхазскую границу наркотических веществ N-метилэфедрона общей массой 4,44 грамма и 1 грамма гашиша, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. © Фото: rawpixel Высшая и исключительная меры наказания для наркодилеров введены в Абхазии

Контрабандист был задержан при переходе росийско-абхазской границы в июне прошлого года.

Наркокурьер пытался провезти наркотики пачке сигарет "Winston" с несколькими свертками внутри. В бумажных и полимерном пакетиках находились вещества синтетического происхождения, в фольгированном – спрессованное вещество растительного происхождения.

Находка была изъята и передана на экспертизу в лабораторию экспертно-криминалистического отдела МВД Сочи, которая подтвердила, что в свертках действительно находились наркотики N-метилэфедрон и гашиш.

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Материалы были переданы следователям УВД по городу Сочи. За попытку контрабандного перемещения наркотических средств через государственную границу в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, итогом расследования которого стал обвинительный приговор.