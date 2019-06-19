Совфед России сформировал делегацию в ПАСЕ

Комитет ПАСЕ по регламенту ранее принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Совфед сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), ее возглавит первый замглавы международного комитета СФ, бывший посол России в США Сергей Кисляк, рассказал РИА Новости председатель комитета по международным делам Константин Косачев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что в составе российской делегации будут семь сенаторов и 11 депутатов. Ожидается, что ее возглавит вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. По мнению Володина, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия немедленно подаст заявку на участие в июньской сессии Ассамблеи.

"Руководящими органами обеих палат Федерального собрания было синхронно принято решение о формировании персонального состава делегации России для участия в ПАСЕ", - сказал законодатель.

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В состав делегации Совфеда помимо Кисляка вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский.

Косачев напомнил, что из-за введенных ранее ограничений российские парламентарии на протяжении четырех лет отказывались принимать участие в работе Ассамблеи.

"Если Ассамблея проголосует за доклад госпожи Петры де Суттер, она признает ошибочность своих предыдущих действий в отношении России", - подчеркнул Косачев.

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму.

Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.