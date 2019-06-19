Контактная группа не смогла согласовать перемирие в Донбассе

Заседание контактной группы по урегулированию конфликта и подготовке нового соглашения о прекращении огняпрошло в среду 19 июня в Минске.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новое перемирие и дату отвода сил в Станице Луганской, несмотря на заинтересованность сторон, заявил РИА Новости спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"В частности, что касается разведения сил и средств в районе Старицы Луганской. Намерение начать его, высказанное сторонами в Минске две недели назад, пока не было осуществлено. Причиной тому стали нарушения режима прекращения огня. Однако стоит отметить, что они появились после того, как стороны высказали это намерение. До того нарушений режима прекращения огня довольно долго не было. У меня есть ощущение, что стороны действительно хотят разведения сил и средств в Станице Луганской, и я надеюсь, что оно состоится, но точную дату сегодня предсказать не могу", - сказал Сайдик.

По мнею дипломата, схожая ситуация сложилась и в вопросе перемирия. Сайдик подчеркнул, что, несмотря на "очевидную заинтересованность сторон в так называемом "хлебном" перемирии, они сегодня еще не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления".

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Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов, в свою очередь, заявил, что украинские власти не реализовали возможности для урегулирования кризиса в Донбассе, которые появились после выборов президента.

"На прошлой неделе Киев сорвал разведение сил в районе Станицы Луганской, о котором договорились стороны на заседании контактной группы. Вместо этого произошло резкое усиление активности ВСУ в Донбассе. Но это совсем не то, за что голосовали большинство украинских избирателей. И это совсем не то, что может принести мир на Украину", - заявил он.

Грызлов считает, что "киевская власть не реализовала возможности разрешения кризиса, которые появились после выборов".

"А у Донбасса появилось еще больше оснований не доверять Киеву. Чтобы ситуация начала хоть как-то меняться к лучшему, необходимо развивать прямой диалог Киева, Донецка и Луганска", - добавил Грызлов.

Кроме того, Борис Грызлов отметил, что Москва призывает новые украинские власти не повторять ошибки своих предшественников и не уклоняться от выполнения минских соглашений.

"Действия новой киевской власти все больше расходятся с той позицией, которую заявили избиратели на выборах президента. Положительных перемен, на которые рассчитывали люди после выборов, не происходит. Киевская блокада Донбасса продолжается, киевские обстрелы Донбасса продолжаются, политического диалога с Донбассом нет", - заявил он журналистам по итогам заседания контактной группы.

В целом, по его словам, "Киев не проявляет никакой готовности выполнять свои обязательства по минским договоренностям".

"Недавние заявления киевских властей, в том числе на зарубежных площадках – это просто попытка заболтать тему минских договоренностей, попытка уклониться от их реализации. Хотел бы призвать киевские власти не повторять ошибки и преступления своих предшественников, не наступать на те же грабли", - добавил Грызлов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.