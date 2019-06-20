Новый штраф для автомобилистов намерены ввести в России

Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит инициативу в четверг 20 июня.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Кабинет Министров России предложил ввести новый штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, передает официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

Для штрафования водителей инициаторы предлагают применить систему "свободный поток" с постоплатой, которая наверняка сделает платные дороги свободнее.

Сегодня для проезда по платным дорогам водителю приходится останавливать машину на пункте оплаты, а строительство таких пунктов, отмечает издание, недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.

Кроме того, в правительстве обратили внимание на то, что, помимо штрафов, в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, может также выступить "хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку".

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Собранные при штрафовании деньги в полном объеме предлагается зачислять в бюджеты регионов. На данный момент в России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тысячи километров действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.