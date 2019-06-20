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Открытие платного участка автомобильной дороги М-4 Дон

Новый штраф для автомобилистов намерены ввести в России

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит инициативу в четверг 20 июня.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Кабинет Министров России предложил ввести новый штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, передает официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Для штрафования водителей инициаторы предлагают применить систему "свободный поток" с постоплатой, которая наверняка сделает платные дороги свободнее.

Сегодня для проезда по платным дорогам водителю приходится останавливать машину на пункте оплаты, а строительство таких пунктов, отмечает издание, недешево и компенсируется за счет повышенного тарифа на проезд.

Кроме того, в правительстве обратили внимание на то, что, помимо штрафов, в роли механизма, предотвращающего бесплатный проезд, может также выступить "хорошо зарекомендовавший себя в Москве состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку".

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Собранные при штрафовании деньги в полном объеме предлагается зачислять в бюджеты регионов. На данный момент в России платные дороги общей протяженностью более 1,3 тысячи километров действуют в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, а также в Удмуртии и Санкт-Петербурге.

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Теги:
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