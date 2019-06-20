Рябков об отправке Patriot на Ближний Восток: может разгореться пожар

Ранее в российском МИД планы Вашингтона по наращиванию группировки на Ближнем Востоке назвали провокационными и нацеленными на провоцирование войны.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Замглавы МИД России Сергей Рябков, говоря об отправке США на Ближний Восток дивизиона ЗРК Partiot, беспилотников и самолетов-разведчиков, отметил, что Москва сожалеет, что никаких признаков отхода от линии на нагнетание конфронтации с Ираном нет, США продолжают играть мускулами, передает РИА Новости.

"Остается только сожалеть, что никаких признаков отхода от линии на нагнетание конфронтации нет. США играют мускулами, демонстрируют решимость оказывать прессинг на Иран, страну, которая в последние годы неукоснительно выполняет свои обязательства в рамках СВПД и до сих пор технически остается в рамках этой договоренности", - сказал Рябков.

Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что дестабилизация ситуации в районе Персидского залива очень опасна, США стоит, пока не поздно, остановится в своем стремлении нагнетать обстановку.

"Надеемся, что направление дополнительных сил и средств в регион Персидского залива не приведет к возникновению искры, от которой разгорится пожар. Дестабилизация настолько опасна, особенно в этом регионе, что, пока не поздно, всем тем, кто слишком легко и безответственно относится к подобного рода шагам, пора остановится и принять в расчет здравый смысл и доводы, которые приводят ответственные международные игроки, в том числе Россия", - подчеркнул он.

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Обострение ситуации в Персидском заливе

В понедельник минобороны США сообщило, что Вашингтон готовится отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе.

Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тысячу военных. По его словам, эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил в свою очередь, что президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, при этом Вашингтон считает необходимым защищать свои интересы в регионе. В среду представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич сообщила РИА Новости, что военный контингент в 1 тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотники и пилотируемый самолет-разведчик.

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В мае Пентагон уже объявлял о расширении контингента на Ближнем Востоке - тогда было решено отправить в регион до 900 солдат и продлить размещение там батальона Patriot, который обслуживали около 600 человек. Майское расширение военного присутствия включало также эскадрилью самолетов и разведывательные беспилотники.