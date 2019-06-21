"Американцы мечутся": политолог о возможности удара США по Ирану

Дональд Трамп сначала одобрил удары по Ирану, а потом передумал, пишут американские СМИ. США пока пытаются просто запугать Иран, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев.

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Президент США Дональд Трамп одобрил военные удары против Ирана после того, как там был сбит американский наблюдательный дрон, они были назначены на вечер четверга (по Москве – 2.00 в пятницу). Однако американский лидер внезапно все отменил, передает радио Sputnik со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в администрации, первая стадия операции уже началась, однако тут же была отозвана.

"Самолеты были в воздухе, корабли на позициях, но ни одна ракета не была выпущена, когда пришел приказ отступить", ‒ уточняет газета. Оталось неясным, означает ли это изменение позиции относительно ударов в целом или корректировку действий из-за логистики.

Независимый эксперт, политолог Андрей Суздальцев считает, что США пока просто пытаются запугать Иран.

"Им надо "продавить" иранскую тему. В то же время нет возможности вступить с Ираном в реальную войну. Конечно, можно разгромить иранский флот, он небольшой, а вторжение просто невозможно. Но бомбежка – это тоже очень опасный прецедент. Поэтому США просто действуют на грани фола, пытаются напугать Иран, заставить его играть по правилам Вашингтона, по его сценарию, связанному с ядерной сделкой", ‒ сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, администрация США пока не может определиться с конкретным планом действий относительно Ирана.

"Они мечутся. Получается ситуация еще хуже, чем с Северной Кореей. Там небольшое государство, и то все давление на него обернулось против США. Иран – это более крупное государство, значимое, поставщик нефти на мировой рынок. И, конечно, политика давления, истерики "нападать – не нападать, бомбить – не бомбить" бьет бумерангом по США", – полагает Андрей Суздальцев.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".

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Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг 20 июня сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В ответ Пентагон опубликовал полетный план и карту маршрута беспилотника RQ-4, сбитого иранскими ПВО, в доказательство того, что тот находился в международном воздушном пространстве. Из карты следует, что беспилотник находился вне воздушного и морского пространства Ирана. При этом американское оборонное ведомство не подтвердило карту объективными средствами контроля.