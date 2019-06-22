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Сирийские беженцы, архивное фото

Более 1,7 тысячи беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки

© AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
В мире
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В места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись семь граждан Сирии.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Свыше 1,7 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Никольский
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"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 743 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 417 человек (женщин – 125, детей – 213), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1326 человек (женщин – 398, детей – 676)", - сказано в сообщении.

По информации центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 32 взрывоопасных предмета.

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
Сирия до и после начала боевых действий

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Теги:
беженцы, Сирия


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