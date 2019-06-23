НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity ранее обнаружил на поверхности Марса органические молекулы, которые могут служить свидетельством существования жизни на "красной планете".

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Марсоход НАСА Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, что может говорить о признаках жизни на планете, передает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Сообщается, что данную информацию ученые космического агентства получили на этой неделе. Специалисты запросили дополнительные данные с Curiosity, чтобы провести новые эксперименты для подтверждения открытия. Ожидается, что новая информация от марсохода поступит в понедельник.

Подчеркивается, что найденный газ мог быть выделен недавно, поскольку в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана бы разложились за несколько столетий под воздействием солнечного света и в ходе химических реакций.

Исследователи также не отрицают, что обнаруженный газ мог покоиться внутри планеты в течение миллионов лет, и теперь он выходит на поверхность через трещины.

Марсоход Curiosity прислал панорамное видео "красной планеты">>

Метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которых также называют метаногенами и которые обитают в больших количествах в местах, где мало кислорода: под землей и в пищеварительном такте животных. Кроме того, метан образуется и в геотермальных реакциях, которые никак не связаны с биологией.