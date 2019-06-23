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NASA опубликовало панорамную съемку Марса

НАСА нашло на Марсе возможные признаки жизни

© Youtube/NASA Jet Propulsion Laboratory
В мире
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Марсоход Curiosity ранее обнаружил на поверхности Марса органические молекулы, которые могут служить свидетельством существования жизни на "красной планете".

СУХУМ, 23 июн — Sputnik. Марсоход НАСА Curiosity обнаружил высокие уровни выделения метана на поверхности Марса, что может говорить о признаках жизни на планете, передает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

марсоход Curiosity
NASA
Марсоход обнаружил органику на "красной планете"

Сообщается, что данную информацию ученые космического агентства получили на этой неделе. Специалисты запросили дополнительные данные с Curiosity, чтобы провести новые эксперименты для подтверждения открытия. Ожидается, что новая информация от марсохода поступит в понедельник.

Подчеркивается, что найденный газ мог быть выделен недавно, поскольку в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана бы разложились за несколько столетий под воздействием солнечного света и в ходе химических реакций.

Исследователи также не отрицают, что обнаруженный газ мог покоиться внутри планеты в течение миллионов лет, и теперь он выходит на поверхность через трещины.

Марсоход Curiosity прислал панорамное видео "красной планеты">>

Метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которых также называют метаногенами и которые обитают в больших количествах в местах, где мало кислорода: под землей и в пищеварительном такте животных. Кроме того, метан образуется и в геотермальных реакциях, которые никак не связаны с биологией.

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Теги:
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