Путин: Москва готова к диалогу с США

Советник президента США Джон Болтон ранее заявил, что предстоящая в понедельник в Иерусалиме встреча советников по национальной безопасности России, США и Израиля станет этапом в подготовке к российско-американскому саммиту в японском городе Осаке.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин в эфире телеканала НТВ заявил, что Москва открыта для диалога с США, но американцы сами должны выбрать, нужно им развивать отношения с Россией или нет, передает РИА Новости.

"Я не знаю, это пускай они сами там решают. Нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен диалог - пожалуйста, мы готовы. Не нужен - мы подождем, пока они созреют", - сказал Путин.

устройство политической системы США не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу реализовать многие вещи, заявил президент РФ Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на то, что устройство политической системы США не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу реализовать многие здравые идеи.

"Но мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", - Отметил российский лидер.

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Отвечая на вопрос, принимает ли Трамп, по его мнению, решения самостоятельно. "Да, принимает, конечно", - выразил уверенность Путин.

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Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии в четверг, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.