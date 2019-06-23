Армия Украины маскирует тяжелую технику в Донбассе, заявили в ЛНР

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Вооруженные силы Украины активно занимаются маскировкой технику у линии соприкосновения в Донбассе, рассказал журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

"Командование 25-ой бригады ВС Украины активизировало проведение мероприятий по оборудованию укрытий для маскировки запрещенной техники, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, с целью невозможности ее идентификации сотрудниками ОБСЕ", - сказал Филипоненко. © Sputnik / Стрингер Контактная группа не смогла согласовать перемирие в Донбассе

По данным Народной милиции, украинские силовики усилили меры по маскировке в связи с участившимися случаями фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ вооружения в зоне ответственности 25-ой бригады ВС Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.