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Никаких ограничений: в Госдуме назвали условия работы делегации России в ПАСЕ

© Foto / Council of Europe/Ellen Wuibaux
В мире
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Ограничения полномочий российской делегации в ПАСЕ приведет к тому, что она уедет из Страсбурга, заявили в Госдуме России.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Если встанет вопрос о хоть малейшем ограничении полномочий российской делегации, она покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга, заявил РИА Новости глава международного комитета Госдумы России Леонид Слуцкий.

"Надеюсь, что в ПАСЕ после затяжного кризиса во взаимоотношениях с Россией наконец появятся здравые подходы на основе норм международного права и стандартов и устава Совета Европы, а не очередных голословных утверждений", - сказал Слуцкий.

Ранее нидерландское издание Telegraaf сообщило, что нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ. Слуцкий заявил, что "обвинения России в отказе сотрудничать со следствием полностью несостоятельны".

"Мы неоднократно выдвигали предложения о включении российских специалистов в ССГ, предоставляли различные данные и материалы, в том числе результаты расследования концерна "Алмаз-Антей. Однако все инициативы российской стороны были проигнорированы, а украинской заранее отпущена индульгенция", - сказал он.

Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe
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По мнению парламентария, все расследование вокруг катастрофы малазийского Boeing политически ангажировано, "следствие делает громкие заявления в стиле "хайли-лайкли" с единственной целью - очернить Россию и создать благодатную почву для подобных обращений".

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму.

Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

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В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.

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Теги:
Парламентская ассамблея Совета Европы, Россия


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