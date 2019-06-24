Чавушоглу: Турция купила С-400, несмотря на угрозы санкций США

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

"Неважно, каким будет решение по санкциям, неважно, какое заявление будет исходить со стороны США, мы уже купили С-400... Невозможно, чтобы мы отказались от покупки С-400", - цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

По его словам, сейчас стоит только вопрос о том, когда состоится поставка ЗРК в Турцию.

Говоря об исключении Турции из программы США по созданию F-35, Чавушоглу заявил, что другие партнеры не поддерживают этой меры американской стороны. Все решения должны приниматься путем консенсуса, уверен Чавушоглу, который отметил, что Турция - партнер программы и внесла в нее значимый вклад.

В Анкаре неоднократно отмечали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.