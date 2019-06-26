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Валерий Харченко

Воду из озера Байкал скоро нельзя будет пить, заявил ученый

© РИА Новости / Александр Кряжев
В мире
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Всероссийский водный конгресс 2019 проходит в Москве с 24 по 26 июня в Центре международной торговли.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Резкий рост количества токсинов в Байкале приведет к тому, что вода из озера не будет соответствовать санитарным нормам, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов, передает РИА Новости.

В своем выступлении на Всероссийском водном конгрессе Федотов подчеркнул, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

"Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", - заявил он.

Федотов также обратил внимание на то, что почти по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира, которая провоцирует изменения экосистемы Байкала - например, повсеместно исчезают байкальские губки.

© Sputnik / Kirill Shipitsyn
Дивное озеро Байкал
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"Мы видим, что она и раньше встречалась, но в очень малых количествах. В нескольких точках на Байкале она цветет круглогодично", - сказал ученый.

Кроме того, ученый отметил, что крупные лесные пожары вблизи Байкала, дым от которых "поставляет" в озеро большое количество биогенного компонента аммоний, также негативно влияют на экосистему озера.

Центральной темой Всероссийского водного конгресса в этом году стала "Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны". В центре обсуждения масштабные работы по повышению качества питьевой воды, сохранению уникальных водных систем и экологическому оздоровлению водных объектов, обозначенные майским указом Президента России.

Ледяные путы застывшего озера Байкал>>

Всероссийский водный конгресс — ежегодная федеральная площадка для межведомственного и межотраслевого диалога по повышению эффективности использования, охраны и защиты водных ресурсов России. В деловую программу входят десятки круглых столов, панельных дискуссий и пленарных заседаний с участием всех профильных министерств, подведомственных служб и агентств, полпредов и губернаторов, а также институтов развития, государственных корпораций, представителей крупного бизнеса и науки.

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