15:13 26 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.81
  • EUR71.38
Поиск
Брифинг заместителя главы МИД РФ С. Рябкова

США давят на Иран "без тормозов", заявил Рябков

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
Получить короткую ссылку
40 0 0

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме ранее сообщила, что советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности настаивали на нанесении точечных ударов по иранским военным объектам после инцидента с беспилотником.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон проводит безответственную линию в отношении Ирана, оказывая ожесточенное и лишенное тормозов давление на Тегеран, передает РИА Новости.

"Курс на слом договоренностей и последующее ожесточенное, абсолютно лишенное каких бы то ни было тормозов давление на Тегеран, на иранский народ, на его руководство приводит к возникновению серии очагов потенциальных проблем", - сказал Рябков.

"С сожалением констатируем, что крупнейшая с точки зрения своего военного потенциала и экономических возможностей страна мира проводит настолько безответственный курс. Это реальность, с которой приходится иметь дело", - подчеркнул замглавы МИД России.

Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Рябков об отправке Patriot на Ближний Восток: может разгореться пожар

Иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский ЗРК сбил аппарат над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают на своей позиции.

Трамп заявил, что Вашингтон был готов нанести точечные удары по иранским объектам, однако это решение не было принято из-за возможных жертв.

В мае Пентагон уже объявлял о расширении контингента на Ближнем Востоке - тогда было решено отправить в регион до 900 солдат и продлить размещение там батальона Patriot, который обслуживали около 600 человек. Майское расширение военного присутствия включало также эскадрилью самолетов и разведывательные беспилотники.

МИД России: США обязаны вернуться к выполнению плана по иранской ядерной программе>>

Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран не хочет войны с США, но продолжит сопротивляться политике Вашингтона.

По теме

Помпео: Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий
The Wall Street Journal: советники убеждали Трампа нанести удары по Ирану
Глава МИД Китая призвал Тегеран не отказываться от ядерной сделки
Теги:
Сергей Рябков, Иран, США


Главные темы

  • Наркоман, архивное фото
    Жизнь не в кайф: личная история наркомана

    День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается в мире 26 июня. О том, каково жить "под кайфом", на что толкают поиски дозы и можно ли избавиться от зависимости рассказал корреспонденту Sputnik член абхазского сообщества "Анонимные наркоманы".

    1002
  • Лавров: Вашингтон стремится к капитуляции Ирана

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном в среду 26 июня.

    11
  • Последствия селя на Роза Хуторе, 24 июня 2019
    Режим ЧС введен в Красной поляне для ликвидации последствий селя

    Из-за ливневых дождей в поселке Красная Поляна в Сочи на дорогу в районе ручья Сулимовский сошел сель, который перекрыл участок проезжей части.

    79

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Совы" и "Стрижи": кадры открытия форума "Армия-2019"
Мал, да удал: "Калашников" представил новый дрон-камикадзе "Ланцет"
Цена путешествия в Абхазию
Путешествие в Абхазию: цены на проживание и транспорт

Соцсети

Sputnikabkhazia