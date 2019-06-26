США давят на Иран "без тормозов", заявил Рябков

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме ранее сообщила, что советники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности настаивали на нанесении точечных ударов по иранским военным объектам после инцидента с беспилотником.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон проводит безответственную линию в отношении Ирана, оказывая ожесточенное и лишенное тормозов давление на Тегеран, передает РИА Новости.

"Курс на слом договоренностей и последующее ожесточенное, абсолютно лишенное каких бы то ни было тормозов давление на Тегеран, на иранский народ, на его руководство приводит к возникновению серии очагов потенциальных проблем", - сказал Рябков.

"С сожалением констатируем, что крупнейшая с точки зрения своего военного потенциала и экономических возможностей страна мира проводит настолько безответственный курс. Это реальность, с которой приходится иметь дело", - подчеркнул замглавы МИД России.

Иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский ЗРК сбил аппарат над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают на своей позиции.

Трамп заявил, что Вашингтон был готов нанести точечные удары по иранским объектам, однако это решение не было принято из-за возможных жертв.

В мае Пентагон уже объявлял о расширении контингента на Ближнем Востоке - тогда было решено отправить в регион до 900 солдат и продлить размещение там батальона Patriot, который обслуживали около 600 человек. Майское расширение военного присутствия включало также эскадрилью самолетов и разведывательные беспилотники.

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Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Иран не хочет войны с США, но продолжит сопротивляться политике Вашингтона.