Был и буду журналистом: Вышинский отказался от предложения баллотироваться в Раду

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал вину по озвученному обвинительному акту на заседании суда во вторник 18 июня.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что ему поступило предложение баллотироваться на выборах в Верховную раду, передает РИА Новости.

"Спасибо большое за доверие, но сегодня я не готов уйти из профессии, которой я отдал больше 25 лет, и заняться политикой, пусть даже и в новых условиях, которые начали формироваться в стране с приходом новой президентской команды", — сказано в письме Вышинского, текст которого опубликовал на своей странице на Facebook адвокат Андрей Доманский.

Вышинский подчеркнул, что был, есть и будет журналистом, и отметил уверенность в том, что у него получится доказать суду абсурдность предъявляемых ему обвинений.

"Убежден, что сейчас, когда с каждым днем во власти будет оставаться все меньше людей из бывшей команды Порошенко, которые оказывали политическое давление на суд, моя невиновность станет очевидной и для украинского правосудия", — написал он.

Адвокат Доманский, в свою очередь, подтвердил, что Вышинскому поступило несколько предложений от разных политических партий Украины о включении в списки, "даже в первых рядах".

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

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Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.