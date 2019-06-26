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ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации

© Sputnik / Доминик Бутен
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Парламентская ассамблея Совета Европы ранее приняла поправки в регламент, которые дают России возможность вернуться в организацию.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме, передает РИА Новости.

В принятом документе ПАСЕ призвала Москву выполнить все рекомендации, включенные в резолюциях 2014 и 2015 годов. Кроме того, в резолюции отмечается, что "российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств".

Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
© Sputnik / Владимир Федоренко
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"Ассамблея призвала российские власти освободить 24 украинских моряка", которые были задержаны после нарушения границы в ноябре прошлого года. Также ПАСЕ призвала "немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы".

В ходе обсуждения в итоговый документ была внесена одна поправка, согласно которой ПАСЕ призывает Москву "сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объеме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, где Россия ведет операции".

Ассамблея ожидает, что "ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам", отмечается в резолюции. Кроме того, в документе Мониторинговому комитету предлагается представить доклад о выполнении обязательств Россией в кратчайшие сроки, но не позднее апрельской сессии 2020 года.

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала решение ПАСЕ восстановить полномочия делегации России торжеством здравого смысла.

"Жесткая, последовательная российская позиция о недопустимости дискриминации национальных делегаций получила поддержку двух уставных органов Совета Европы - Комитета министров и, теперь, Парламентской ассамблеи. Внесены соответствующие изменения в регламент. Это, я бы сказала, торжество демократии, парламентаризма и, конечно, здравого смысла", - заявила спикер Совфеда.

 

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Теги:
Парламентская ассамблея Совета Европы


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