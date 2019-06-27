Воля ваша: часть косаток и белух выпустили на свободу в Хабаровском крае

Ранее Жан-Мишель Кусто и его коллеги-ученые обратились к российским властям с просьбой выпустить в природу косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, и предложили свою помощь.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. В Хабаровском крае выпустили на волю первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы", рассказали РИА Новости в НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

"Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия", — сказано в сообщении.

Перед выпуском специалисты взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Кроме того, к косаткам и белухам прикреплены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении.

Подчеркивается, что выпуск прошел при благоприятных погодных условиях, а косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, после чего ушли в открытые воды Сахалинского залива. Белухи, отпущенные сегодня, сразу ушли в открытое море.

"Китовая тюрьма"

История получила широкий общественный резонанс после октябрьского заявления Greenpeace о незаконной продаже краснокнижных косаток из России в Китай. Началось разбирательство.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи возбудили дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.

По данным СК, в бухте было 11 косаток — все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Спасти косаток: исследователь Кусто посетил "китовую тюрьму">>

Двадцать второго февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу вместе с учеными решить судьбу животных.

Суд на Сахалине признал, что белух и косаток вылавливали незаконно. После этого началась подготовка к освобождению.