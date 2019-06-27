ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Впервые санкции в отношении России были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года, с сентября 2014 года они были усилены.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба Евросоюза.

"Эти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЕС отметили, что решение о продлении санкций было принято после доклада канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения Минских соглашений.

"Индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет на выдачу виз и замораживание активов в настоящее время действуют в отношении 170 физических и 44 юридических лиц", - сообщила пресс-служба.

США и страны ЕС ввели санкции против России после событий на Украине. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.