Госдума ратифицировала протокол о союзничестве и интеграции с Южной Осетией

Законопроект о ратификации протокола к договору между Россией и Южной Осетией был ранее внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Государственная дума России ратифицировала протокол к договору между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции, который снимает ограничения по срокам пребывания граждан на территории двух государств, передает РИА Новости.

"Предлагается ратифицировать Протокол о внесении изменения в Договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, подписанный в городе Москве 9 ноября 2018 года", - сказано в пояснительной записке к документу.

Подчеркивается, что протокол предусматривает "возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждой из договаривающихся сторон".

Реализация ратифицированного протокола безусловно пособствует дальнейшему развитию дружественных отношений между Россией и Южной Осетией.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала.

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Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.