Госконтракты более чем на триллион рублей заключили на форуме "Армия-2019"

В преддверии форума экспертная группа технополиса "ЭРА" рассмотрела более 370 проектов, треть из которых участвует в экспозиции.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. На торжественной церемонии в присутствии президента России Владимира Путина было объявлено, что в рамках форума "Армия-2019" подписаны сорок шесть государственных контрактов более чем на триллион рублей, передает РИА Новости.

"В рамках международного военно-технического форума "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более триллиона рублей", - объявил диктор.

Непосредственно на церемонии прошел обмен восемью госконтрактами, подписанными замминистра обороны Алексеем Криворучко с несколькими предприятиями.

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Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в парке "Патриот" Московской области, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.