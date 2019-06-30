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Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Архивное фото

Разыграть принца: Трамп подшутил над наследником саудовского престола

© AP Photo / Evan Vucci
В мире
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Встреча лидеров "Группы двадцати" прошла 28—29 июня в японской Осаке.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время заседания "Большой двадцатки" в Японии, передает РИА Новости.

На коротком видео, которое обнародовал саудовский новостной портал "Хабр аль-Аджиль", видно, как Трамп, проходя мимо наследного принца, слегка трогает его за плечо. Бен Сальман резко оборачивается в ту сторону, откуда почувствовал хлопок по плечу, но никого не видит, потому что Трамп уже прошел вперед.

Ничего не понимая принц быстро поворачивает голову в другую сторону и видит уже отошедшего американского лидера, который кивнул бен Сальману.

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Следующий саммит G20 пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.

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Теги:
Дональд Трамп


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