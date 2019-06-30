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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке,28 июня 2019.

Жестко и с глазу на глаз: Песков рассказал подробности беседы Путина и Мэй

© AFP 2019 / STR
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Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (112)
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Путин и Мэй провели переговоры на полях прошедшего в японской Осаке саммита G20.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что беседа между Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипалей проходила жестко и с глазу на глаз, передает РИА Новости.

"Она действительно в достаточно жесткой форме говорила по делу Скрипалей. И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Британия до сих пор не представила доказательств отравления Скрипалей.

© REUTERS / Toby Melville
Тереза Мэй заявила об отставке

"Собственно, мы все с вами знаем, что каких-либо доказательств по делу Скрипалей британская сторона до сих пор не представила. Не представила ни нам, ни своим союзникам в Европе, ни своим союзникам за океаном. Иначе эти доказательства были бы уже каким-то образом опубликованы. Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то и так далее. То есть здесь просто нужно называть вещи своими именами. Поэтому эта часть беседы, она быдла действительно жёсткая, она была предельно откровенная, и она проходила в формате с глазу на глаз, только в присутствии переводчика", - сказал пресс-секретарь главы российского государства.

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Премьер Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что покинет пост премьер-министра и лидера Консервативной партии 7 июня.

Дело Скрипалей

Отношения России и Британии в 2018 году резко ухудшились. Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина - пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

© AP Photo. Frank Augstein
"Его нет в живых с первого дня": о чем молчит Лондон в деле Скрипалей

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (112)

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Теги:
Скрипаль, Тереза Мэй, Владимир Путин


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