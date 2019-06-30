Силы Черноморского флота России контролируют эсминец США "Карни"

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Корабли Черноморского флота наблюдают за американским эсминцем "Карни" сразу после его вхождения в акваторию, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Сообщается, что корабль "Сметливый", при поддержке электронных и технических средств, будет наблюдать за эсминцемвсе время его пребывания в Черном море.

"В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки", — отмечается в сообщении.

Ранее Шестой флот Соединенных Штатов проинформировал, что "Карни" примет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, назвал заход эсминца ВМС США "Карни" в акваторию Черного моря наглым упорством, направленным на создание напряженности в международных отношениях.

"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его мнению, российская армия и флот за последние годы получили самое современное оружие, в разы превосходящее американское, и в состоянии обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь граждан России.

"А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в черноморском регионе", - резюмировал Гемпель.

Учения Sea Breeze — 2019

Украино-американские учения Sea Breeze — 2019 начнутся первого июля и будут проходить на море, суше в воздухе и под водой.

По украинскому законодательству в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента.

Такой закон экс-президент Петр Порошенко подписал в марте.

Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".

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В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, в частности учения, обмен информацией и заходы в порты. По его словам, это поможет улучшить осведомленность НАТО о ситуации в акватории.