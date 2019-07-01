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Главред Wikileaks: Ассанж лишен возможности подготовить свою защиту

© RUPTLY. Ruptly
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Ранее основатель Wikileaks Джулиан Ассанж на слушаниях по его делу в магистратском суде лондонского округа Вестминстер заявил о своем несогласии с выдвинутыми против него в США обвинениями в компьютерном взломе и возражает против экстрадиции в эту страну.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил в интервью РИА Новости, что арест Джулиана Ассанжа был преднамеренным, чтобы не дать ему подготовиться к защите перед слушаниями о его экстрадиции в США.

"В действительности, конечно, он был поставлен в такое положение, когда он не может в достаточной степени подготовить свою защиту. И конечно, это самое худшее положение, в которое вы можете поставить человека. Это делается преднамеренно: он получает серьезный срок за минимальное нарушение – нарушение залога. Максимальный срок совершенно неприемлем, потому что было известно, что он попадет в такое положение, в котором он не сможет нормально подготовиться для своей защиты по делу об экстрадиции", - сказал Храфнссон.

Акция в поддержку Дж. Ассанжа в Лондоне
© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Ассанжа могут приговорить к 175 годам лишения свободы

По мнению Храфнссона, Ассанж умышленно содержится в стрессовой ситуации, с перспективой получить срок в 175 лет тюрьмы в США, абсолютной изоляцией и отсутствием информации по собственному делу.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер также заявил, что Джулиан Ассанж, который находится в лондонской тюрьме, не может воспользоваться своим правом должным образом подготовиться к защите в суде.

Психологическое состояние Ассанжа стабилизировалось после того, как его перевели в больничное крыло тюрьмы Бермарш, но все еще хрупкое, отметил главный редактор WikiLeaks.

"Я рад сообщить, что он стабилизировался. Безусловно, он в лучшем состоянии, чем он был несколько недель назад. Как известно, он ранее был переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш, и я был рад увидеть, что его состояние здоровья улучшается. Но он все еще страдает", - сказал Храфнссон.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж получил известность после разоблачительных публикаций, в которых, в частности, говорилось о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере Гуантанамо.

© REUTERS / Henry Nicholls
Спецдокладчик ООН: Ассанж подвергается психологическим пыткам

В 2010 году, после того как им заинтересовались американские власти, основатель WikiLeaks приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Ассанж отрицал эти обвинения, утверждая, что все происходило по взаимному согласию, а женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции.

Шведский суд объявил Ассанжа в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но затем отпустили под залог. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

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Однако несколько недель назад Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища из-за "неуважительного и агрессивного поведения" и неоднократных нарушений международных договоров. Одиннадцатого апреля Ассанжа арестовала британская полиция.

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Теги:
WikiLeaks, Джулиан Ассанж


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