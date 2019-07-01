В Сирию за сутки вернулись почти 1,7 тысячи беженцев

Отмечается, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, предприятие промышленности и электроподстанция.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Почти 1,7 тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1670 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 422 человека (женщин – 127, детей – 215), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1248 человек (женщин – 374, детей – 636)", - говорится в сообщении.

Инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 32 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

За последние полгода в Сирию вернулись более полумиллиона человек.