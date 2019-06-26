Более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Сообщается, что в места постоянного проживания в течение суток граждане Сирии не возвращались.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Более 320 человек прибыли из Ливана в Сирию за минувшие сутки, еще около 970 человек вернулись из Иордании, говорится в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратился 1 301 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 326 человек (женщин – 98, детей – 166), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 975 человек (женщин – 293, детей – 497)", - сказано в сообщении.

Более того, инженерные силы армии Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 1,9 гектар территории, а также обнаружили и уничтожили 31 взрывоопасный предмет.

Также сообщается, что из 45 посольств России в иностранных государствах, где находятся сирийские беженцы, тридцать стран (Турция, Ливан, Иордания, Германия, Ирак, Египет, Нидерланды, Австрия, Дания, Греция, Швейцария, Кипр, Бельгия, Италия, Румыния, Испания, Ирландия, Мальта, Польша, Босния и Герцеговина, Аргентина, Люксембург, Хорватия, Словения, Болгария, Венгрия, Исландия, Словакия, Чехия, Латвия) подтвердили количественные данные относительно нахождения в этих государствах сирийских граждан.

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На территории данных стран находятся 6 309 892 человек (Турция – 3 606 737, Ливан – 935 454, Иордания – 664 330, Германия – 534 011, Ирак – 252 983, Египет – 132 473, Нидерланды – 74 998, Австрия – 42 505, Дания – 17 995, Греция – 13 139, Швейцария – 6 702, Кипр – 5 899, Бельгия – 3 982, Италия – 3 836, Румыния – 3 101, Испания – 2 352, Ирландия – 1 729, Босния и Герцеговина – 1 630, Аргентина – 1 496, Мальта – 1 289, Польша – 1 069, Люксембург – 663, Хорватия – 530, Словения – 460, Исландия – 197, Болгария – 180, Венгрия – 51, Словакия – 43, Чехия – 39, Латвия – 19).

Оценочно, желание вернуться на родину изъявили 1 712 264 сирийца из десяти стран мира (Ливан – 889 031, Турция – 297 342, Германия – 174 897, Иордания – 149 268, Ирак – 101 233, Египет – 99 834, Дания – 412, Бразилия – 149, Австрия – 68, Аргентина – 30).

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Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 506 452 человек (женщин – 151 996, детей – 258 188).