Милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ с агитационными листовками

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. В самопровозглашенной Луганской народной республике сбили беспилотник с агитационными листовками украинских силовиков, рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает РИА Новости.

"Вчера нашими защитниками был сбит очередной украинский беспилотник, который выполнял не только разведывательные задачи. На нем обнаружено устройство для сбрасывания листовок, наполненное пропагандистскими материалами, с помощью которых украинские боевики намерены вернуть безнадежно утерянный Донбасс", - сказал Филипоненко.

Он добавил, что подобными листовками украинские силовики пытаются запугать население, живущее у линии соприкосновения в Донбассе.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР добавили, что за минувшие сутки украинские силовики один раз обстреляли территорию самопровозглашенной республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

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Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.