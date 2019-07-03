Черноморский флот России контролирует корабли НАТО, вошедшие в Черном море

Английский эсминец "Дункан" и фрегат Военно-морских сил Канады "Торонто" зашли в акваторию Черного моря во вторник 2 июля.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Российские корабли "Касимов" и "Пытливый" контролируют действия английского эсминца "Дункан" и фрегата ВМС Канады "Торонто", вошедших в акваторию Черного моря во вторник 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный центр управления обороной.

Также сообщается, что в назначенных районах дежурят самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также организовано радиоэлектронное сопровождение.

"Дункан" и "Торонто" — боевые корабли НАТО — направляются на Украину, чтобы принять участие в маневрах Sea Breeze 2019. Ранее с той же целью в черноморскую акваторию в субботу 29 июня зашел американский эсминец "Карни".

В российском МИД отмечали, что проведение этих маневров — опасная идея, к которой в Москве будут относиться "соответствующим образом".

Украино-американские учения Sea Breeze — 2019 начнутся 1 июля и будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой. Согласно украинскому законодательству, в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента.Такой закон экс-президент Петр Порошенко подписал в марте.

Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".

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В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, в частности, учения, обмен информацией и заходы в порты. По его словам, это поможет улучшить осведомленность НАТО о ситуации в акватории.