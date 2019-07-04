Французский корабль-разведчик зашел в Черное море

Украино-американские военные учения Sea Breeze — 2019 начались 1 июля и будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря, передает РИА Новости со ссылкой на ресурс Bosphorus Observer.

Корабль Dupuy de Lôme создан для ведения радиоэлектронной разведки. Оборудование корабля включает в себя две навигационные РЛС, станции спутниковых систем связи, станцию предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации и комплексы радио- и радиотехнической разведки.

BlackSea-bound Bosphorus: MarineNationale intelligence collection ship Dupuy de Lôme, fitted with both COMINT and ELINT equipment for the collection of signals and communications beyond enemy lines. pic.twitter.com/uU1bl4lhYf — Yörük Işık (@YorukIsik) 3 июля 2019 г.

Аппаратура корабля позволяет обнаруживать, пеленговать и проводить теханализ излучений различных РЛС, а также перехватывать, пеленговать и прослушивать сигналы систем связи (включая спутниковые). Судно способно перехватывать новейшие виды передач, включая письма электронной почты и беседы по мобильным телефонам.

В последний раз корабль находился в Черном море в июне 2015 года. Также Dupuy de Lôme прибыл в черноморский регион в апреле 2014 года, сразу после воссоединения Крыма с Россией.

Украино-американские учения Sea Breeze — 2019 начнутся 1 июля и будут проходить на море, суше, в воздухе и под водой. Согласно украинскому законодательству, в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента.Такой закон экс-президент Петр Порошенко подписал в марте.

Помимо учений Sea Breeze, он касается украинско-американских учений Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher и многонациональных учений "Кленовая арка".

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В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовал меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, в частности, учения, обмен информацией и заходы в порты. По его словам, это поможет улучшить осведомленность НАТО о ситуации в акватории.

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В российском МИД отмечали, что проведение этих маневров — опасная идея, к которой в Москве будут относиться "соответствующим образом".