"Сделку века" по Палестине ждет провал, заявил Махмуд Аббас

США ранее опубликовали план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предусматривает инвестирование в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что "сделку века" ожидает такой же провал, как и организованный США форум по Палестине "Процветание ради мира", прошедший столице Бахрейна Манаме, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ВАФА.

"Сделка века" завершилась и провалится так же, как и провалился "форум в Манаме", который начался с речи Джареда Кушнера и закончился тоже его речью", - сказало Аббас.

Глава Палестины также обратил внимание на то, что Израиль с момента подписания соглашений в Осло "работает над его уничтожением". По мнению Аббаса, Палестина не будет придерживаться пунктов соглашения, "если Израиль их не соблюдает".

Ранее в июне в Бахрейне прошла двухдневная встреча, на которой обсуждались экономические аспекты разработанной США программы по урегулированию ближневосточного конфликта, которую СМИ окрестили "сделкой века".

Представители палестинской администрации не явились на форум, расценив его как попытку их подкупить. Как отметил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они примут во внимание поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.

Представленный в Манаме американский план предлагает в течение десяти лет вложить 50 миллиардов долларов инвестиций в более чем 170 проектов на палестинских территориях и соседних с ними странах, в частности, в проекты в Ливане - 6,3 миллиарда долларов, на Западном берегу реки Иордан - 27,5 миллиарда, а также 9,1 миллиарда - на проекты в Египте и 7,4 миллиарда – на проекты в Иордании.

Эти проекты связаны с помощью палестинцам и развитием палестинских территорий.

Палестино-израильский конфликт

Палестино-израильский конфликт – самый длительный из всех неурегулированных конфликтов в мире. Его начало относится к 40 м годам XX века и связано с проблемой создания в Палестине еврейского и арабского государств.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств — еврейского и арабского — на Западном берегу реки Иордан, а также интернациональной зоны Иерусалима.

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За раздел Палестины проголосовали 33 государства (в том числе Франция, США и Советский Союз), против — 13, воздержались — 10 (в их числе была Великобритания). Данное решение изначально было отвергнуто как соседними арабскими государствами, так и арабским населением самой Палестины. Арабы единогласно не хотели признавать идею возвращения евреев в Палестину, считая эту территорию своей. С этого момента и начались открытые столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными формированиями.