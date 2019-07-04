С начала президентства Зеленского ситуация в Донбассе накалилась, заявили в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что благодаря разведению сил в Станице Луганской появилась "хрупкая надежда" на начало завершения горячей фазы конфликта в Донбассе.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Председатель Общественной палаты самопровозглашенной ДНР Александр Кофман заявил, что ситуация в Донбассе с начала президентства Владимира Зеленского лишь обострилась, так как его действия копируют политику Петра Порошенко, передает РИА Новости. © Sputnik / Евгений Одиноков Глава ДНР: Зеленский не контролирует военных в Донбассе

"С момента начала полномочий Зеленского, (он уже 1,5 месяца руководит страной - ред.) пострадал уже 21 человек. Для сравнения: за весь прошлый год - 55. Разрушено 170 домов, уничтожено объектов инфраструктуры – 32. Произошло с момента вступления в полномочий президента 673 обстрела. То есть ситуация действительно накалилась. Никакого спада напряжения у нас не происходит", - заявил Кофман.

Кроме того, Кофман уверен, что всем происходящим руководит "исключительно Зеленский, либо же он, действительно, полностью не контролирует войска".

"И первый, и второй вариант совершенно недопустимы и невозможны в нормальном обществе. Если вспомнить риторику, с которой Порошенко приходил на выборы - "президент мира", "за две недели окончить войну" - и посмотреть на риторику господина Зеленского, то отличаются они исключительно наличием у Зеленского утюга и отсутствием алкоголизма. Все остальное абсолютно схоже - абсолютно одинаковые действия. Как только приходит к власти президент - ужесточается обстановка", - резюмировал политик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

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Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.