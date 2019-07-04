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Официальный визит президента РФ В. Путина в Италию

Президент встретился с президентом: лидеры России и Италии провели переговоры

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Владимир Путин прилетел в четверг в Италию, в программе его встреч переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, он также примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин, прилетевший в Рим с однодневным визитом, проводит встречу с президентом республики Серджо Маттареллой.

Официальный визит президента РФ В. Путина в Италию
© REUTERS / VATICAN MEDIA
Папа Франциск вручил Путину картину с видом Ватикана

Перед началом встречи прошла церемония приветствия Путина президентом Италии.

Владимир Путин приехал на встречу с Маттареллой из Ватикана, где у него была аудиенция у папы Римского Франциска.

Накануне поездки Путина в Италию помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал о том, что российский лидер обсудит с руководством Италии проблемы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.

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После переговоров с Маттареллой Путин должен встретиться с председателем совета министров Джузеппе Конте. На полях переговоров российского лидера в Италии будет подписан пакет документов.

Теги:
Серджо Маттарелла, Владимир Путин


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