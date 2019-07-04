Президент встретился с президентом: лидеры России и Италии провели переговоры

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин, прилетевший в Рим с однодневным визитом, проводит встречу с президентом республики Серджо Маттареллой.
Перед началом встречи прошла церемония приветствия Путина президентом Италии.
Владимир Путин приехал на встречу с Маттареллой из Ватикана, где у него была аудиенция у папы Римского Франциска.
Накануне поездки Путина в Италию помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал о том, что российский лидер обсудит с руководством Италии проблемы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.
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После переговоров с Маттареллой Путин должен встретиться с председателем совета министров Джузеппе Конте. На полях переговоров российского лидера в Италии будет подписан пакет документов.