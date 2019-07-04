Путин рассказал о ключевом отличии России от США

Путин совершит визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском в четверг 4 июня.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела других стран, это ключевое отличие от США и ряда их союзников, передает РИА Новости.

"Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем все закончилось – ничем, провалом", - сказал Путин.

По мнению российского лидера, глупость идеи о заговоре подтвердили выводы комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера: "им не удалось собрать факты просто потому, что они не существуют".

"Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от США и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин также отметил, что Россия располагает политической волей к достижению договоренностей в сфере контроля за вооружениями, теперь дело за США.

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"Достижение конкретных договоренностей в сфере контроля за вооружениями послужит укреплению международной стабильности. Россия располагает политической волей к подобной работе. Теперь дело за США. Об этом я говорил с президентом Трампом в ходе недавней встречи на полях G20 в Японии", - сказал Путин.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что в октябре 2018 года Москва предложила Вашингтону принять декларацию о "неприемлемости ядерной войны" и признания ее разрушительных последствий.

"На сегодняшний день реакции с американской стороны не последовало", - подчеркнул президент.

Перспективы взаимодействия России и США "в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений остаются туманными", считает российский лидер.

"В начале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Пока мы не видим готовности США обсуждать его продление или выработку нового соглашения", - сказал глава государства.

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Россия много раз предлагала обсудить вопросы по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но американская сторона не проявляет готовность обсудить продление СНВ-3 или выработку нового соглашения, заявил президент.

"Развал системы международной безопасности начался с одностороннего выхода США из договора по ПРО. Это был краеугольный камень во всей системе контроля за вооружениями", - заявил российский президент.

Путин предложил сравнить объемы военных расходов России (48 миллиардов долларов) и США, которые, по его словам, превышают 700 миллиардов долларов.

"У нас нет намерения вовлекать себя в подобное соревнование, но у нас есть обязанность обеспечивать свою безопасность ... Мы неоднократно предлагали США конкретно и обстоятельно прояснить вопросы по договору об РСМД, но всегда сталкивались с отказом. Как следствие американцы сейчас разбирают на части другое соглашение", - заявил Путин.

В четверг Путин совершит визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском.