Главред "Россия сегодня" Маргарита Симоньян стала лучшим медиаменеджером России

Национальная премия "Медиаменеджер России" вручается с 2001 года и была учреждена для пропаганды наиболее значимых событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Ведущая награда национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России", Гран-при 2019 года, вручена главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян.

Высокую оценку журналистского сообщества России получили социальные проекты агентства "Россия сегодня" и телеканала RT. В их числе - Sputnik Pro, объединяющий специалистов медиасферы в странах постсоветского пространства, "Найди меня, мама", помогающий детям с нелегкой судьбой обрести новую семью.

Среди социальных активов RT, отмеченных наградой, - проекты #НеОдинНаОдин о людях, которые годами не могут добиться российского гражданства из-за бюрократических проволочек, и "Дальше действовать будем мы" (ДДБМ), который помогает тем, с кем случилась настоящая беда, получить реальную помощь.

Активное участие главного редактора двух ведущих СМИ России в судьбе российского журналиста Ивана Голунова стало также одной из составляющих в решении экспертов отечественного медиабизнеса вручить Гран-при Маргарите Симоньян.

Впервые в истории премии Гран-при вручено еще одному лауреату - его обладателем стал российский кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Лауреатом "Медиа-менеджер России-2019" также стала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. Она удостоена награды в категории "Социальные медиа" "За внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в практику работы современного информационного агентства и создание инновационного журналистского продукта".

На церемонии награждения Лосева отметила: "Я благодарна агентству за возможность делать инновационные продукты, а своей команде за интеллект, открытость и смелость. Надеюсь, мы принесём пользу и компании, и отрасли, и стране".

МИА "Россия сегодня" входит в число лидеров российского медиарынка в реализации социальных и просветительских проектов. К титульным проектам медиагруппы, которую за рубежом представляет информационное агентство и радио Sputnik, относится проект Sputnik Pro для специалистов медиасферы. Он направлен на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. Медиапрофессионалы из более чем 80 стран мира уже смогли стать слушателями Sputnik Pro в ближнем и дальнем зарубежье.

В числе социальных активов МИА "Россия сегодня" - портал "Социальный навигатор" и проект по усыновлению "Найди меня, мама". Ежегодно с 2014 года медиагруппа становилась победителем Национальной Программы "Лучшие социальные проекты России" в номинации "Социально ответственное СМИ". В качестве инновационного направления с 2018 года агентство активно развивает проекты в формате в VR и AR, которые уже стали победителями таких международных конкурсов, как Communicator Awards и конкурс Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards.

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МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.